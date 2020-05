Inspiration

Date-Night-Ideen für die Quarantäne

Obwohl ihr gerade so viel Zeit zusammen verbringt, leben du und dein Partner gerade aneinander vorbei? Wir haben Tipps für Dates in den eigenen vier Wänden.

Um zu verhindern, dass der Beziehungsalltag die Liebe killt, machen viele Pärchen eine «Datenight»: Einmal pro Woche oder pro Monat gibt es einen Abend, an dem Zweisamkeit und Romantik im Vordergrund stehen und man sich richtig Zeit nimmt füreinander. Aber während man unter normalen Bedingungen Essen gehen könnte, ins Kino oder in einen Club zum Tanzen, müssen aktuell Beschäftigungen in den eigenen vier Wänden herhalten. Wir haben für euch in der Bildstrecke elf Ideen gesammelt, wie ihr eure Datenight zu Hause gestalten könntet.