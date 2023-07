Daten über Schutz von Diplomaten im Darknet publiziert

Dass unter den erbeuteten Dateien auch sensible Daten waren, teilte der Bund schon vor einigen Tagen mit. Doch wie heikel die Informationen zum Teil wirklich sind, macht nun die «NZZ am Sonntag» bekannt. «Die Adressen von Bundesrätinnen und Bundesräten sind darin aufgelistet sowie die Privatresidenzen von einzelnen unter Schutz stehenden Top-Kadern der Schweizer Sicherheitsbehörden», schreibt die Zeitung. Doch es sollen auch etwa Sicherheitsmassnahmen des Bundessicherheitsdienstes für ausländische Staatsgäste und Diplomaten darunter sein, ebenso wie für andere hochrangige Persönlichkeiten. Diese müssten nun wohl «ihre Sicherheitsvorkehrungen anpassen», so der Zürcher Diplomat Christoph Bubb. «Heikel in den Dokumenten ist insbesondere, dass hier ein offenbar über längere Zeit angewandtes Bewachungsdispositiv enthüllt wird», wird er zitiert.