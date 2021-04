Der Swisscom war die Brisanz des Dokuments bewusst: Die Präsentation mit dem Titel «Datenverlust durch unrechtmässige Aktivitäten» trägt die Klassifizierung «geheim». Worum gehts? Im Herbst 2017 wurden bei einem Swisscom-Partner Angaben von rund 800’000 Swisscom-Kunden entwendet. Gestohlen wurden gemäss Datenschutzgesetz «nicht besonders schützenswerte Daten» wie Name, Telefonnummer, Adresse und Geburtsdatum. Am Ende des Geheim-Dokuments schreibt die Swisscom unter «Fazit und weitere Schritte», man tendiere dazu, weder Betroffene noch die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren.

Im Februar 2018 – gut drei Monate, nachdem die Swisscom den Diebstahl bemerkt hatte – informierte das Unternehmen dann doch die Öffentlichkeit. Der Telecomriese hielt fest, es gehe um Daten, die man oftmals freiwillig in Telefon­verzeichnissen, in sozialen Medien oder bei Wettbewerben angebe. Die Hintergründe zum Datenklau blieben im Dunkeln. Nun zeigen aber Recherchen von 20 Minuten, dass der Diebstahl in Tunesien stattfand. Doch wie konnten Daten von Schweizer Kunden in Nordafrika landen?

Automatisierte Abfragen in der Nacht

Grund dafür ist ein Vertriebspartner der Swisscom und zwei Sub-Unternehmer. Der Swisscom-Partner hat einige seiner Logins gemäss Aussagen der Swisscom ohne Erlaubnis einer Schweizer Telemarketingfirma weitergegeben, um Swisscom-Kunden für Marketingzwecke zu kontaktieren. Diese Schweizer Firma hat wiederum die Zugangsdaten an eine tunesische Marketing-Firma weitergegeben. In Tunesien wurde der Zugang zu den Swisscom-Kundendaten entweder gehackt oder durch Angestellte des Unterauftragnehmers weitergegeben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die 20 Minuten aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes einsehen konnte. Vier Logins wurden verwendet, um die Datensätze zu klauen.

Die missbräuchlichen Abfragen im System begannen Ende August 2017 und wurden jeweils in der Nacht über einen Server in Frankreich getätigt. Pro Nacht wurden teilweise 100’000 Abfragen gemacht. Aufgrund der hohen Anzahl vermutet die Swisscom, dass die Abfragen automatisiert erfolgt sind und jeweils bei einem Treffer die Kundendaten kopiert worden sind. Diese Schilderung geht aus einer Aktennotiz vom Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (Edöb) Adrian Lobsiger hervor. Er wurde von der Swisscom Ende Dezember 2017 über das Datenleck informiert und stand mit dem Telecomriesen im Austausch.

Daten in Tunesien: Swisscom wusste laut Edöb Bescheid

Laut Gesprächsnotizen des Edöb war die Swisscom darüber im Bild, dass ihr Vertriebspartner eine Zusammenarbeit mit einem Subunternehmer in Tunesien pflegt. «Deshalb habe die Swisscom auch gewusst, dass Daten nach Tunesien übermittelt würden». Dieser Umstand wird vom Telecomunternehmen bestritten. «Swisscom hat im Rahmen der Zusammenarbeit nicht gewusst, dass Daten bzw. Logins auf Kundendaten nach Tunesien übermittelt wurden. Dies wäre absolut nicht vertragskonform und Datenverarbeitung im Ausland war untersagt», betont eines Sprecherin. Zudem handle es sich bei den Aufzeichnungen des Edöb um Notizen und nicht um geprüfte Fakten. Die Swisscom hat die Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner unterdessen beendet.



Weiter hält der Edöb in seinen Aufzeichnungen fest, dass im Vertrag zwischen der Swisscom und ihrem Schweizer Partner keine Vereinbarung betreffend Subcontracting oder Datenweitergabe nach Tunesien enthalten gewesen seien. «Die Weitergabe der Daten war also weder autorisiert noch untersagt gewesen», so Lobsiger. Wie Lobsiger auf Nachfrage sagt, handelte sich um eine Auftragsdatenbearbeitung, die in den vertraglichen Bedingungen vorgesehen war. «Das Vorgehen der Swisscom war somit gemäss Datenschutzgesetz auch ohne darüber hinausgehende Einwilligung der Kunden zulässig.» Die Swisscom trage aber gegenüber ihren Kunden die Verantwortung für alle Datenverletzungen.