Lücke im nationalen Register : Daten von Hunderten Schwarzfahrern waren problemlos im Netz einsehbar

Wie Recherchen von SRF «investigativ» ergaben, konnten Nutzer auf der Plattform Ticketcontrol.ch problemlos die Daten von Hunderten Schwarzfahrerinnen und -fahrern abrufen. Die Postauto AG entschuldigt sich und gelobt Besserung.

Diese Lücke berge ernste Gefahren für die im Register eingetragenen Ticket-Sünder: «Wenn man sich vorstellt, dass solche Daten vielleicht in die Hände von Strafverfolgungsbehörden gelangen oder an den Arbeitgeber, dann ist das vielleicht auch nicht so gewollt». Fassbender fordert, dass die Schwachstelle so rasch als möglich geschlossen wird.