Baselland - Datenpanne beim Kanton outet Impfdrängler 

Die Basler Jungpolitikerin Leah Gutzwiller (glp) hatte sich für die Covid-19-Impfung im Kanton Baselland angemeldet. Das Baselbiet ist aktuell Tabellenführer im Schweizer Impf-Ranking und Gutzwiller hoffte wohl, im Nachbarkanton früher an die Reihe zu kommen, als in ihrem Wohnkanton Basel-Stadt. Sich in einem anderen Kanton impfen zu lassen, ist grundsätzlich möglich, mehrere Kantone lassen dies auch zu. Das hat in Kantonen, wo die Anmeldung für jüngere Altersgruppen offensteht, zu einem regelrechten Run auf Termine geführt.