Insbesondere problematisch sei die App, was den Datenschutz angeht, berichtet das « Handelsblatt ». So verlangt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beispielsweise, dass solche Anwendungen klar einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen deklarieren. Ein solcher ist bei Clubhouse aber nicht zu finden.

Ungefragt Daten weitergeben

Darüber hinaus deklariert Clubhouse, eine Vielzahl an Daten über seine Nutzer zu sammeln. Dazu gehören beispielsweise die Telefonnummer, die Geräte, mit welchen die App benutzt wird und das Verhalten auf der Plattform. Wie und wofür diese Daten schliesslich verwendet werden, lässt Clubhouse offen. Das Unternehmen hält sich ausserdem die Möglichkeit offen, Mitschnitte von Gesprächen auf der Plattform anzufertigen. Den Usern selbst ist dies aber nicht erlaubt. Dafür heisst es in den AGB der App schlicht, dass die Nutzung des Services auf eigene Gefahr erfolge.

«Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich»

Caspar sagt dazu: «Hier ist am Ende jeder Nutzer dieser App selbst verantwortlich und sollte sich vorher überlegen, ob es in Ordnung ist, die Daten der Familie, Freunde, Bekannten und Geschäftspartner einfach so ins Blaue hinein wegzugeben zu einem Dienst, der offenkundig nicht in der Lage ist, die Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre, wie sie in Europa gelten, einzuhalten»