Tiktok: 345 Millionen Euro Busse verhängt

Speziell sei es dabei um einige Einstellungen der Plattform sowie die Altersüberprüfung bei der Anmeldung gegangen. Unter anderem war demnach die Voreinstellung so, dass Beiträge wie Videos von Nutzern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren standardmässig für alle sichtbar veröffentlicht werden konnten. Auch sei die Kommentarfunktion in den Profilen als Voreinstellung für alle anderen Nutzer zugänglich gewesen.

Tiktok betonte in einer Reaktion, die Ergebnisse der Untersuchung bezögen sich in erster Linie auf Einstellungen, die vor drei Jahren gültig gewesen seien. «Und die meisten dieser Ergebnisse sind aufgrund von Massnahmen, die wir bereits vor Beginn der Untersuchung eingeführt haben, nicht mehr relevant.» Dazu gehöre, dass alle Konten von Nutzern im Alter von unter 16 Jahren standardmässig auf privat gesetzt worden seien.

Rechenzentren in Irland und Norwegen

Tiktok ist gerade dabei, Daten europäischer Nutzer in ein neues Rechenzentrum in Irland zu verlagern. Ein weiteres Rechenzentrum in Irland und eines in Norwegen sind im Bau. Bis Ende 2024 sollen die europäischen Nutzerdaten dorthin übertragen und standardmässig dort gespeichert werden.