Neue Liebe - Datet Adele jetzt den Agenten von LeBron James?

Die sonst so öffentlichkeitsscheue Adele hat sich am Wochenende beim NBA-Finalspiel in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, sehen lassen. Gespielt haben die Phoenix Suns gegen die Milwaukee Bucks. Dabei sass die 33-Jährige neben Rich Paul (39), dem Agenten von Basketball-Legende LeBron James (36). Doch wie kommen Medien wie «Page Six» darauf, es könnte sich bei den beiden um ein Liebespaar handeln?