Loredana und Karim Adeyemi: Beziehungsgerücht wegen Fussballspiel

Mit einem Besuch an einem Fussballspiel sorgt Loredana für Beziehungsgerüchte. Ein Foto zeigt sie an der Seite des Fussballers Karim Adeyemi.

1 / 7 Datet Loredana (27) den deutschen Fussballstar Karim Adeyemi (21)? Dieses Foto, welches am regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes entstand, bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. Regiofussball.ch Bereits vor einem Jahr zeigte sich die Luzernerin an der Seite eines Fussballers. Das Bild mit Edon Zhegrova (24), der beim französischen Club OSC Lille unter Vertrag steht, postete sie in ihrer Insta-Story. Instagram/edonzhegrova10 Im August 2021 trennte sich die Musikerin (erneut) von ihrem damaligen On-Off-Freund, dem Rapper Mozzik (27). Instagram/loredana

Darum gehts Loredana (27) besuchte mit dem BVB-Spieler Karim Adeyemi (21) ein Fussballspiel in der Zentralschweiz.

Albanische Medien und die Fans der Rapperin vermuten eine Beziehung der beiden.

Mit einem romantischen Post aus den Ferien befeuert die Luzernerin die Gerüchte.

Rapperin Loredana sorgt mit einem Besuch an einem Fussballspiel für Liebesgerüchte. Die 27-Jährige verfolgte anfangs Juni zusammen mit dem Profifussballer Karim Adeyemi das Finalspiel der A-Junioren am regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes. Mehrere albanische Medien spekulieren, dass die beiden zusammen sein sollen.

Auf einem Foto sieht man die Musikerin und den 21-Jähirgen umringt von Kindern. Loredana trägt eine gemusterte weite Hose und eine grau-weiss gestreifte Jacke, Adeyemi ist im Sporttenue. Die Stars jubelten nach dem Spiel Team OG Kickers gegen Zug 94 mit den Nachwuchskickern um die Wette. Wieso die beiden am Cup in Erstfeld dabei waren, ist nicht bekannt. Der BVB-Star hat keine Verbindungen zur Schweiz, weshalb Loredana möglicherweise der Grund für sein Erscheinen ist. Sie ist in Luzern aufgewachsen und hat heute eine Villa am Vierwaldstättersee.

War Loredana mit Karim in Florenz?

Gerade erst postete die «Sonnenbrille»-Interpretin auf Instagram mehrere Schnappschüsse von einem Trip nach Florenz. Auf einem Bild schmust sie sich auf einem Motorrad an den Rücken eines Unbekannten. Fans spekulieren nun, dass es sich dabei um den BVB-Star handelt. «Karim hat so Glück», kommentiert ein Fan den Beitrag. Andere vermuten, dass es sich bei dem Herrn um Loredanas Ex Mozzik handelt. Im Sommer 2021 trennte sich das Paar, welches eine gemeinsame Tochter hat, zum zweiten Mal. «Es kann nicht Mozzik sein, er hat überall Tattoos», ist sich eine Userin aber sicher.

Datet Loredana gerne Fussballer?

Es ist nicht das erste Mal, dass die gebürtige Kosovarin für Liebesgerüchte mit einem Kicker sorgt. Vor einem Jahr zirkulierte ein Foto auf Instagram, welches sie an der Seite des Fussballprofis Edon Zhegrova zeigt. Der 24-Jährige steht beim französischen Club OSC Lille unter Vertrag und spielte zuvor beim FC Basel. Auf dem Foto halten die beiden einen Drink in der Hand und umarmen sich. Zhegrova postete das Foto als Erster in seine Story – Loredana repostete es. Eine Beziehung wurde von beiden weder bestätigt noch dementiert.