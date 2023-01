Datet Selena Gomez Brad Peltz, den Bruder von Nicola Peltz-Beckham?

Gerüchte halten sich : Datet Selena Gomez den Bruder von Nicola Peltz Beckham?

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt, denn Sängerin Selena Gomez soll wieder in einer Beziehung sein.

Gibt es im Leben von Selena Gomez wieder einen neuen Mann? Seit rund zwei Monaten verbringt die Schauspielerin ganz schön viel Zeit mit Brooklyn Beckham (23) und seiner Frau Nicola Peltz (27). Egal, ob am Erntedankfest oder zum Jahreswechsel – die 30-Jährige ist derzeit fast ausschliesslich mit dem Pärchen zu sehen. Zudem widmete sie ihrer innigen Freundschaft mit den jungen Beckhams sogar einen Instagram-Post und schrieb dazu: «Na gut, nennt uns ein Dreiergespann.» Dahinter setzt sie den Hashtag: «Für immer plus eins.»

Doch für diese innige Konstellation soll eine vierte Person verantwortlich sein. Gemäss dem Podcast «Not Skinny But Not Fat» soll Selena nämlich Nicolas Bruder Brad daten! Auch viele Fans der Sängerin wollen schon seit längerem ahnen, dass zwischen den beiden etwas läuft. Während Nicola selbst unter dem Posting der Sängerin «Facts» kommentiert, wünscht sich eine Userin: «Jetzt bring Selena endlich mit deinem Bruder zusammen!» Ein weiterer User bemerkte hingegen, dass Brad einen Instagram-Schnappschuss von Selena gelikt hat, den ihr Visagist geteilt hatte.

Klar, das ist so auffällig. Ich bin mir nicht sicher. Nein, da ist nichts.

Für Selena Gomez lief es bisher in der Liebe nicht besonders gut. Ihre dramatische Beziehung mit Sänger Justin Bieber endete damit, dass er zwei Monate nachdem sie sich getrennt hatten mit Hailey Bieber zusammen kam. Auch die Liaison mit Mega-Star The Weeknd hielt nicht lange, da dieser wieder mit seiner Ex-Freundin Bella Hadid anbandelte. Ob sie nun in Brad Peltz endlich die grosse Liebe gefunden hat, ist derzeit noch unklar. Ein offizielles Statement der beiden gibt es bisher nämlich nicht.