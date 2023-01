Dating Sunday: Swipen was das Zeug hält

Auf Tinder gibt es am «Dating-Sunday» laut einer Sprecherin über 30 Prozent mehr «Matches» als an jedem anderen Tag.

Wer Single und mit Dating-Apps auf der Suche nach einer Partnerschaft ist, könnte heute einen Volltreffer landen: Laut Statistiken ist am ersten Sonntag nach Neujahr, dem «Dating Sunday», auf den Plattformen besonders viel los. Auf Tinder gibt es an diesem Tag laut einer Sprecherin über 30 Prozent mehr «Matches» als an jedem anderen Tag des Jahres. Auch einige 20-Minuten-Leserinnen und -Leser swipen heute wie wild, um eine Partnerin oder einen Partner zu finden.