Rinerhorn Davos GR : Dating der anderen Art – die grosse Liebe am Skilift finden

Am 5. März 2022 findet auf dem Rinerhorn in Davos GR ein Speeddating einer anderen Art statt. Singles können sich in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenlernen und ihre Gespräche bei einer Fahrt am Nülli-Skilift vertiefen.