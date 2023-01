Grossprojekt Stadtpassage: Stadt Luzern prüft neue Lösung

1 / 5 Das Reisecar-Chaos in der Luzerner Innenstadt soll künftig mit der Stadtpassage gelöst werden. Der Stadtrat hat nun das Grossprojekt übernommen und führt eine Machbarkeitsstudie durch. 20min/Gianni Walther Macher des Lösungsvorschlags ist der Verein IG Stadthauspassage. Dabei sollen eine Tiefgarage für Cars und ein 800 Meter langer Fussgängertunnel in die Altstadt entstehen. IG Stadtpassage Laut Roger Schürmann vom Tiefbauamt der Stadt sollen Ergebnisse bis ungefähr im Sommer vorliegen. Die Prognosen für den Gruppentourismus sind ungewiss. Lohnt sich der teure Aufwand überhaupt? 20min/Gianni Walther

Das Reisecar-Problem in Luzern sorgt seit Jahren für Diskussionen und auch Unmut. Bald könnte damit Schluss sein: Mit der «Stadtpassage» hat der Stadtrat ein grosses Infrastruktur-Projekt und damit die Lösung des Car-Chaos befürwortet. Die Cars sollen aus dem Zentrum verschwinden, indem sie in einem neuen Parkhaus unter dem Luzerner Kantonsspital parkieren. Die Garage ist über einen Tunnel in Richtung Sedel erschlossen. Über einen zweiten Tunnel gelangen Touristen in die Altstadt.

Hinter der Idee steckt der Verein IG Stadtpassage, der sich mittlerweile zu einer Aktiengesellschaft entwickelt hat. «Unser erstes Ziel haben wir erreicht», erzählt Roger Sonderegger, Präsident des Vereins, gegenüber Zentralplus. «Der Ball liegt jetzt bei der Stadt, was bei einem Projekt dieser Grösse sinnvoll ist. Schliesslich ist es ein Thema, das den öffentlichen Raum massgeblich betrifft», so Sonderegger. Auch einen Geschäftsleiter habe die AG inzwischen angestellt: Dieser soll sich unter anderem um die Suche nach möglichen Investoren kümmern. Erste Interessenten habe die AG bereits, so das Portal.

«Wir sind mitten in der Prüfung», sagt Roger Schürmann vom Tiefbauamt der Stadt auf Anfrage. Die Machbarkeit wird unter anderem mit dem Kanton und dem Kantonsspital geprüft. Das Projekt hatten sowohl der Stadtrat als auch das Parlament begrüsst.

Die Studie ist unterteilt in drei Teilprojekte: Eines befasst sich mit den Auswirkungen auf den Stadtraum wie beispielsweise den Schwanenplatz sowie den Verkehrsfluss. Das zweite Hauptthema ist die Bautechnik. Hier werden unter anderem der Verlauf des Tunnels und die Vereinbarkeit mit dem Projekt des Kantonsspitals geklärt und aufgezeigt, was das alles kosten soll. Die Stadtpassage AG rechnet mit Kosten zwischen 100 und 150 Millionen Franken. Ob sich dieser Kostenrahmen bestätigt, wird nun laut Schürmann geprüft. Drittens: Wer das bezahlen soll, ist noch unklar. «Wir prüfen, wie die Stadtpassage finanziert werden kann und welche Rolle öffentliche Gelder respektive private Investoren dabei übernehmen», so Schürmann.

Laut Schürmann sollen Ergebnisse bis circa im Sommer vorliegen. «Unser Ziel ist es, dem Parlament bis Ende Jahr das weitere Vorgehen zu unterbreiten.» Doch lohnt sich das alles überhaupt? Auch wenn die Prognosen für den Gruppentourismus ungewiss seien, wolle der Stadtrat die Lösungsidee der Stadtpassage eingehend prüfen, heisst es im B+A an den grossen Stadtrat. «Klar besteht auch eine gewisse Unsicherheit, in welcher Form der Cartourismus zurückkommen wird», sagt Schürmann. «Aber gemäss dem Strategieprozess ist auch

zukünftig mit Gruppentourismus zu rechnen. Und nun geht es darum, diese Chance für eine ganzheitliche, langfristige Infrastrukturlösung nicht zu verpassen und genau anzuschauen.»

Während die Behörden nun dieses Projekt prüfen, hatten in der Vergangenheit andere Projekte keinen Erfolg, so etwa die beiden Grossprojekte Parkhaus Musegg oder eine Metro. Die Initianten sind mit ihrer Lösungsidee gescheitert.