So müssen andere Teams spielen : Daumen drücken angesagt – so schafft es die Nati noch in den EM-Achtelfinal

Das Traumtor von Shaqiri zum 2:0. SRF

Darum gehts Als Gruppendritter muss die Nati nun auf andere Teams hoffen.

Nur vier von sechs Gruppendritten kommen in den EM-Achtelfinal.

20 Minuten rechnet vor, wie die anderen Gruppen spielen müssen.

Jetzt ist zittern angesagt! Nach dem 3:1 gegen die Türkei hat die Schweiz nach dem letzten Gruppenspiel auf dem Konto. Vier der sechs Gruppendritten erhalten ein Ticket für den EM-Achtelfinal. Zwei Teams muss die Schweiz also noch hinter sich lassen. Die Chancen, dass für die Nati das Turnier weitergeht, sind intakt. Sicher ist aber noch gar nichts. 20 Minuten rechnet vor, welchen Teams die Schweizer Fans ab sofort die Daumen drücken müssen.

Hopp Dänemark und Belgien!

Am letzten Spieltag treffen in der Gruppe B Russland (3 Punkte) und Dänemark (0 Punkte) aufeinander. Gewinnen die Dänen die Partie in Kopenhagen, haben beide Teams drei Zähler auf dem Konto. Die Schweiz würde den Dritten aus der Gruppe B also auf alle Fälle hinter sich lassen. Auch bei einem Unentschieden wären die Russen wegen der schlechteren Tordifferenz hinter der Schweiz. Doch auch das Duell zwischen Belgien und Finnland könnte uns in die Karten spielen. Verliert Finnland gegen die souveränen Belgier, hätte die Nati die Nase vorne.

Waffenstillstand zwischen Österreich und Ukraine?

In der Gruppe C kommts im Kampf um Platz 2 zum Duell zwischen Österreich und der Ukraine. Beide Teams haben drei Punkte aus den Siegen gegen Nordmazedonien auf dem Konto. Hier ist die Rechnung einfacher: Gibts einen Sieger, lässt die Schweiz den Verlierer im Rennen der besten Gruppendritten hinten. Spielen beide Unentschieden, lägen beide vor der Nati. Päckchen-Alarm in der Gruppe C.

Hoffen auf ein Unentschieden

England und Tschechien haben beide schon vier Punkte aus zwei Spielen. Am letzten Spieltag treffen beide aufeinander. Nur wenn ein Team einen deutlichen Sieg feiert, rutscht der Verlierer je nach Resultat noch hinter die Nati – bei diesem Modus eher unwahrscheinlich. Zudem messen sich Schottland und Kroatien (beide ein Punkt). Der Gewinner zieht in jedem Fall an der Schweiz vorbei, ausser die Bravehearts gewinnen nur 1:0. Daumen drücken für ein Unentschieden ist angesagt. Dann wären sowohl die Schotten als auch Vize-Weltmeister Kroatien out.

Heja Sverige – oder doch nicht?

In der Gruppe E wirds ganz kompliziert. Spanien (zwei Punkte) muss gegen die Slowakei ran (drei Punkte). Aus dieser Begegnung lassen wir auf alle Fälle ein Team hinter uns. Darum ist das zweite Spiel zwischen Schweden (vier Punkte) und Polen (ein Punkt) fast wichtiger. Holt Schweden mindestens einen Punkt, bleiben wir vor den Polen. Doch auch eine Niederlage der Schweden könnte helfen, dann müssten Lewandowski und Co. aber mit mindestens 2:0 gewinnen. So würden die Skandinavier wegen der schlechteren Tordifferenz hinter die Schweiz rutschen.

Allez les bleus

In der Hammergruppe F kommts zum Kracher zwischen Weltmeister Frankreich (vier Punkte) und Europameister Portugal (drei Punkte). Verliert das Team von Cristiano Ronaldo, bleibt es hinter der Nati. Bei einem Unentschieden lägen beide Mannschaften vor der Schweiz. Auch ein Kantersieg (mindestens 3:0) von Portugal würde uns noch an den Franzosen vorbeischieben. Sonst müssen wir auf die Hilfe von Ungarn hoffen. Holt der Aussenseiter in München gegen Deutschland einen 1:0-Mini-Sieg, blieben beide Teams knapp hinter uns.

