Belgien – Dave De Kock sass schon einmal wegen Kindstötung im Gefängnis

Die Trauer und die Anteilnahme am Schicksal des Vierjährigen ist gross.

Der mutmassliche Täter, der 34-jährige Dave De Kock, sass bis 2018 wegen Kindsmisshandlung mit Todesfolge im Gefängnis. Er soll 2008 den zweijährigen Miguel so schwer misshandelt haben, dass dieser seinen Verletzungen erlag.

Am 18. Januar fanden die Beamten den toten Jungen.

Der vierjährige D.V. aus Belgien wurde fünf Tage nach seiner Vermisstmeldung tot aufgefunden. Der mutmassliche Täter, Dave De Kock, konnte am Montag in den Niederlanden festgenommen werden. Wie der Junge umkam, soll eine Obduktion zeigen. Die Trauer um den Verlust des Kindes sitzt tief. Dazu kommt, dass der Verdächtige schon einmal in den Tod eines Kindes verwickelt gewesen war. 2008 wurde der Belgier wegen «Misshandlung eines Kindes mit Todesfolge» zu zehn Jahren Haft verurteilt.