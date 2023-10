Da'vian Kimbrough: 13-Jähriger gibt Profi-Debüt in USA

Hier gibt Da’vian Kimbrough (13) sein Debüt. Instagram,Sacrepublicfc

Darum gehts Da'vian Kimbrough unterschrieb im August als jüngster US-Sportler einen Profi-Vertrag.

Am Sonntag gab der Fussballer nun sein Debüt bei Sacramento Republic.

Um Kimbrough entstand zuletzt ein Hype, der im Netz aber auch kritisch gesehen wird.

Eine Sportpsychologin erklärt gegenüber 20 Minuten, wo die Gefahren liegen könnten.

In der Super League debütierte einst Goalie Sascha Studer mit 15 Jahren für den FC Aarau, in den USA sorgte nun mit Da'vian Kimbrough ein noch jüngerer Teenager für Schlagzeilen, die ein weltweites Echo auslösen. Die Fussball-Hoffnung vom Zweitligisten Sacramento Republic wurde am letzten Sonntag im Ligaspiel gegen Las Vegas in der 87. Minute unter tosendem Beifall eingewechselt.

An den beiden Toren beim 2:0-Sieg Sacramentos hatte Kimbrough keinen direkten Anteil, dennoch schrieb er mit seiner Einwechslung Geschichte. Mit 13 Jahren, 7 Monaten und 13 Tagen ist er der jüngste Spieler, der in Nordamerika sein Debüt im Profifussball gab.

Jüngster Sport-Profi der USA

Bereits seine Vertragsunterschrift im August sorgte für grosses Aufsehen. Damals unterzeichnete er im Alter von 13 Jahren, fünf Monaten und 13 Tagen seinen ersten Profivertrag, womit er Sportarten-übergreifend der jüngste Profi-Sportler der USA ist.

1 / 11 Da'vian Kimbrough bei seinem Debüt. Instagram Da'vian Kimbrough bei seinem Debüt. Instagram Da'vian Kimbrough bei seinem Debüt. Instagram

«Er ist ein bemerkenswertes Talent, das sich seinem Traum verschrieben hat, ein Spitzenspieler zu werden», äusserte sich Sacramento-Boss Todd Dunivant voll des Lobes über Kimbrough. Das Talent selber bedankte sich nach der Vertragsunterschrift bei seiner Familie dafür, dass «sie mich immer unterstützt haben». Sein Vater sprach von einem Traum, der wahr werde. Und dennoch sehen das Ganze nicht alle so euphorisch.

Kritik an den Eltern auf Social Media

In den Kommentarspalten auf Social Media kritisieren viele, dass ein so junger Spieler bereits dem Druck des Profi-Geschäfts ausgesetzt wird. «Das ist Ausbeutung durch seine Eltern», schreibt ein User auf X (ehemals Twitter), ein anderer meint: «Wieder eine gestohlene Kindheit.» Jemand schreibt zudem «das wird der nächste Freddy Adu» in Anlehnung an das einstige US-Wunderkind, das früh hochgejubelt wurde, dann aber schnell in der Versenkung verschwand.

20 Minuten hat die Zürcher Sportpsychologin Cristina Baldasarre im August mit dem Fall Kimbrough konfrontiert und sie um eine Einschätzung der Vorwürfe aus dem Netz gebeten. Bei den Entwicklungsstufen von 13-Jährigen gebe es eine Spannbreite von rund drei Jahren, meint Baldasarre. «Ein paar ticken bereits wie 16-Jährige, andere erst wie jemand mit zehn Jahren».

«Der Schritt ist zu früh»

Aus der Ferne sei der Fall nicht abschliessend zu beurteilen, grundsätzlich wäre es aber für Jugendliche generell schwierig, mit solch einem Hype umzugehen und es berge viele Herausforderungen. «Er kommt in den Leistungsbereich, wo nur die Leistung zählt und wo die eigenen Bedürfnisse nicht so viel Platz haben», erklärt die Expertin. Dies sei aber in jeder Sportart so, in der Kinder und Jugendliche schon früh auf dem Toplevel performen müssten. So etwa im Kunstturnen, Eiskunstlaufen oder beim Synchronspringen.

«Die Entwicklung des Kindes sagt, dass der Schritt zu früh ist», meint Baldasarre. Sie ergänzt jedoch, dass es den individuellen Fall zu betrachten gelte. «Wichtig ist, dass er eng von Fachkräften betreut wird, damit er eine Chance für eine gute Entwicklung hat». Darüber hinaus sei ein Ausgleich sehr wichtig, um die Entwicklungsschritte eines Teenagers zu bewältigen. «Er bräuchte eigentlich Gleichaltrige neben sich und abseits des Fussballs ein normales Leben. Dies könnte bei so einem Hype aber schwierig werden», sagt die Psychologin.

Kimbroughs Trainer beteuert derweil, dass man dem Jungspund bei Sacramento die volle Unterstützung zukommen lassen werde. «Unser Ziel ist es, ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen», so Republic-Coach Mark Briggs. Der Engländer betont zudem, dass kein Weg eines jungen Spielers an die Spitze gleich sei. Den Trainingsplan Kimbroughs werde man bei Republic von Sportärzten überwachen lassen und auch die Schulbank muss der Shootingstar weiterhin drücken.

Findest du es sinnvoll, einem 13-Jährigen einen Profivertrag zu geben? Ja, wenn er das Talent hat, wieso nicht? Nein, man sollte das Kind noch Kind sein lassen. Das ist mir komplett egal.