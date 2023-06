Belgier täuscht seinen Tod vor und taucht an Beerdigung auf

Um seinen Freunden eine Lektion zu erteilen, liess sich ein Belgier etwas Spezielles einfallen: Er «starb» – und erschien dann per Helikopter an seiner eigenen Trauerfeier.

Darum gehts Ein Belgier sorgt mit einem ungewöhnlichen Streich für Aufsehen.

Um an den Wert der Beziehungspflege zu erinnern, inszenierte David Baerten seinen eigenen Tod.

Bei der «Beerdigung» flog er dann per Heli ein und überraschte die Trauergäste.

Für viele seiner 162’000 Follower war das, was der Belgier David Baerten – Spitzname: Ragnar le fou (Ragner der Irre) – am vergangenen Sonntag durchzog, ein ganz übler Scherz, für andere ist er ein Genie. Doch in jedem Fall regte er mit seiner überraschenden und makabren Aktion zum Denken an – und schrieb weltweit Schlagzeilen.

Denn der 45 Jahre alte Baerten hatte sich das Ziel gesetzt, zahlreichen Verwandten und Bekannten eine Lektion zu erteilen, was die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen angeht. «Was ich in meiner Familie erlebe, tut mir oft weh», erklärt er. «Ich werde nie zu einem Anlass eingeladen. Ich sehe niemanden. Wir sind auseinandergedriftet, und ich fühlte mich nicht wertgeschätzt.» Also habe er seinem Umfeld eine Lektion über das Leben erteilen wollen – «und ihnen gezeigt, dass man nicht warten sollte, bis jemand tot ist, um ihn zu treffen».

«Ich weinte, dann kam der Schock»

Dazu musste er zunächst seinen eigenen Tod vortäuschen, wobei ihm seine Frau und seine Kinder halfen. «Warum ist das Leben so unfair? Warum du? Du wärst Grossvater geworden und hattest immer noch dein ganzes Leben vor dir. Ich liebe dich. Wir lieben dich! Wir werden dich nie vergessen», schrieb eine erwachsene Tochter von Ragnar auf Facebook. Er schaltete eine Todesanzeige und hatte für sich ein Abschiedsfest organisiert, das in der Nähe von Lüttich auf dem Land stattfand.

Dutzende trauernde Verwandte und Freunde erschienen an der Trauerfeier. Und dann passierte es: Ein Helikopter landete nebenan auf der Wiese – und diesem entstiegen der putzmuntere Baerten sowie eine mitgebrachte Kamera-Crew. Mehrere seiner Freunde wurden von ihren Gefühlen überwältigt, wie ein Video zeigt, auch gestandene Männer brachen in Tränen aus. «Ich weinte, und dann kam der Schock», so sein Freund Thomas Faut, der ein Video des Vorfalls teilte. «Buddy, wir lieben dich so sehr!»

Im Nachgang erklärte Baerten in einem TV-Interview: «Es kam nur ein Teil meiner Familie auf die Beerdigung, doch andere haben sich seitdem bei mir gemeldet. Das zeigt mir auch, wer für mich wirklich etwas empfindet.»

