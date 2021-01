1 / 4 David Alaba bereitet seinem Club momentan grosse Kopfschmerzen. DPPI via AFP Der Österreicher verlangt für den Geschmack von Bayern München zu viel Gehalt. DPPI via AFP Der ablösefreie Wechsel im Sommer zu Real Madrid sei deshalb bereits entschiedene Sache. DPPI via AFP

Darum gehts Der Transfer von David Alaba zu Real Madrid schien fix zu sein.

Nun dementierte Alabas Vater den Transfer.

Mit Bayern München liefert sich der Defensivmann eine grosse Schlammschlacht.

Bei einem Real-Transfer stellt sich die Frage: Ist Alaba ein Sergio-Ramos-Ersatz oder eine Ergänzung?

65 Millionen Euro beträgt der aktuelle Marktwert von David Alaba, momentan noch Abwehrspieler bei Bayern München. Da der Vertrag bei seinem aktuellen Verein im Sommer 2021 ausläuft und er trotz drei Angeboten von Bayern nicht verlängern möchte, wäre er bei einem Transfer der wertvollste Spieler, der je in der Geschichte des Fussballs den Verein wechselte.

Doch von Anfang an: Seit 2008 spielt David Alaba beim FC Bayern München. Zunächst in der U19-Mannschaft, ab 2011 im Hauptteam. Zweimal gewann er seither die Champions League, neunmal die Meisterschaft. Siebenmal wurde er zu Österreichs Spieler des Jahres gewählt. Der Trophäenschrank des 28-Jährigen kann sich also sehen lassen. Dementsprechend gross ist auch das Interesse seitens Bayern München, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Verteidigers zu verlängern. Ein ablösefreier Transfer des Leistungsträgers wäre nämlich der Super-GAU für den deutschen Rekordmeister.

Öffentliche Schlammschlacht um Vertragsdetails

Alaba war zunächst nicht abgeneigt, in München zu verlängern. Doch für den Geschmack der Bayern verlangte der Österreicher zu viel Geld. «Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater», sagte der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeness in der Fernsehsendung «Doppelpass» von «Sport1» und meint damit den berühmt berüchtigten Fussball-Agenten Pini Zahavi. «Was der Berater für einen Schmarrn erzählt, ist Wahnsinn. (...) Wenn ihr wüsstet, was Herr Zahavi allein für die Unterschrift von David im zweistelligen Millionenbereich für sich verlangt, das ist überhaupt nicht möglich», präzisierte Hoeness.

Angeblich forderten Alaba und sein Team 20 Millionen Euro Jahresgehalt, ähnlich viel wie Lewandowski und Neuer verdienen. Hasan Salihamidžić, Sportvorstand beim FC Bayern München, wies den 28-Jährigen jedoch zurück: «Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen.» Alaba selbst wünschte sich daraufhin in der Presse, dass seine vertragliche Situation nicht in der Öffentlichkeit geklärt werde. Seither ist die Beziehung zwischen Alaba und seinem Club massiv vorbelastet.

Alaba als Ramos-Ersatz oder Ergänzung?

Nun steht also im Sommer offenbar der Wechsel zu Real Madrid bevor. Die Königlichen bieten Alaba rund 12 Millionen Euro Jahresgehalt, nach Steuern wohlbemerkt. Der Transfer sei laut «Marca» und dem Sportjournalisten Fabrizio Romano bereits in trockenen Tüchern, der Medizincheck schon durch. Ein Vierjahresvertrag läge auf dem Tisch. Am späten Dienstagmorgen dementierte Alabas Vater jedoch gegenüber «Sport1»: «Es ist noch keine Entscheidung gefallen, und David hat bei Real auch noch nicht unterschrieben. Neben Real gibt es weitere Vereine, die an ihm interessiert sind. Für ihn zählt weiterhin, dass er sich voll auf die Bayern und auf seine Leistungen konzentrieren will.» Neben Real zeigten Barcelona, PSG, Manchester City und Manchester United Interesse am Innenverteidiger.

Grundsätzlich ist auf die Prognosen des Sportjournalisten Fabrizio Romano Verlass, die Mitteilung von Alabas Vater scheint diplomatischer Natur. Doch was würde ein Transfer zu Real Madrid bedeuten? Schon länger ist unklar, wie es mit Captain und Superstar Sergio Ramos, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, weitergeht. Die Causa Ramos steht schon seit mehreren Wochen weit oben auf der Pendenzenliste des Real-Madrid-Vorstands. Ein Wechsel der Vereinslegende scheint unvorstellbar, doch das war auch bei Cristiano Ronaldo der Fall, bevor er zu Juventus wechselte. Ramos und Real scheinen sich uneinig in Sachen Gehalt und Länge der Vertragsverlängerung. Ist Alaba also ein Ramos-Ersatz? Oder bildet er mit dem Abwehrchef von Real das perfekte Innenverteidiger-Duo?