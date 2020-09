Auf Instagram zeigt David regelmässig Einblicke in seinen Imkerei-Alltag.

David Beckham hat ein neues Hobby für sich entdeckt: das Imkern. Seit mehreren Monaten postet der frühere Fussballstar regelmässig Fotos und Videos auf seinem Instagram-Profil , die zeigen, wie begeistert er von der Imkerei ist. Auch seine Kinder hat David mittlerweile angesteckt – der gesamte Beckham-Clan stapft nun offenbar regelmässig im Imkeranzug über den Landsitz der Familie in den malerischen Cotswolds.

«Das Ganze startete zu Beginn des Lockdown als Experiment», so ein Insider gegenüber der britischen Zeitung «The Sun». Nun sei David aber definitiv «ein bisschen besessen» von der Imkerei. Das Hobby sei ein willkommener Kontrast zu seinem sonst so hektischen Leben in London und Miami. Insbesondere, weil David die Aktivität mit seinen Kindern teilen könne.