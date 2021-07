Neues Tattoo - David Beckham lässt sich die englische Flagge aufs Bein stechen

David Beckham liegt derzeit mit seinen zwei jüngsten Kindern Harper (10) und Cruz (16) auf einer Yacht in Capri in der Sonne. Auf Paparazzifotos, die der «The Sun» vorliegen, ist zu sehen, dass der 46-Jährige ein neues Tattoo am Bein hat: die «Three Lions», also die Drei-Löwen-Flagge, welche bei der englischen Nationalmannschaft bei Länderspielen anstelle der eigentlichen Flagge Englands eingesetzt wird. Beckham hat für England 115 Mal gespielt und war sechs Jahre lang Captain. Das «Three Lions»-Emblem prangte auch auf Becks’ Trikot.