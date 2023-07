Clean Eating: David Beckham liebt es zu kochen – Victoria wünscht aber immer dasselbe Gericht

Victoria Beckham isst immer dasselbe

Victoria und David sind seit 24 Jahren verheiratet

Gerade feierte das Paar seinen 24. Hochzeitstag. Dafür ging die ganze Familie (ausser Sohn Brooklyn) in London chic essen. Die Söhne Romeo (20) und Cruz (18) schmissen sich in Schale – genauso wie David. Harper Seven trug zur Feier des Tages ein hellblaues Kleid mit Blumen. Was die Familie im Restaurant aufgetischt bekam, ist nicht bekannt. Möglicherweise setzte sich Victoria mit ihren Essgewohnheiten aber durch. «Für die meisten Restaurants bin ich wahrscheinlich der schlimmste Albtraum. Ich mag es, wenn die Dinge sehr einfach zubereitet werden», meinte sie einst.