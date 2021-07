67’500 Zuschauer zugelassen - David Beckham, Tom Cruise, Kate Moss – diese Promis sind beim Final im Wembley

Prinz William

Am Samstag waren Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate noch im Frauen-Final von Wimbledon anwesend. Am Sonntag werden die Royals auch auf ihrem angestammten Platz im Wembley-Stadion sitzen. Die Königsfamilie hat im Nationalstadion eigens für sie angefertigte blaue Sitze.

Sir Geoff Hurst

David Beckham

115 Länderspiele absolvierte David Beckham für die Three Lions. Einen grossen Titel konnte der Fussballer nicht gewinnen. Nun soll er dem Team um Harry Kane Glück bringen und wird wie schon in den vorherigen Spielen wieder vor Ort sein.

Boris Johnson

Der britische Premier war auch an der erhöhten Zuschauerkapazität in der K.o.-Phase im Wembley beteiligt. Nun wird er auch im Stadion vor Ort sein.

Sergio Mattarella

Auch das Pendant zu Boris Johnson, der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella, wird im Stadion dabei sein. Wenn die Hymne der Italiener erklingt, wird der 79-Jährige wohl auch nicht still sein.

Gianluca Zambrotta

Fabio Capello

Der italienische Star-Trainer Fabio Capello, der die Three Lions von 2005 bis 2012 trainierte, zählt auch zu den Ehrengästen.

Kate Moss

Tom Cruise

Dort trifft Kate Moss auf den Hollywood-Schauspieler Tom Cruise. Der US-Amerikaner war bereits am Samstag in Wimbledon. Nun also der Besuch im Wembley. Ob er dort auch mit seiner Schauspielkollegin Hayley Atwell sein wird, ist noch unklar. Seit Ende des letzten Jahres gibt es Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind.