45 Minuten lang - David Beckham wird in Italien von der Polizei befragt

Grund dafür sind seine zwei jüngsten Kinder Harper (10, 3 v.l.) und Cruz (16, 4 v.l.). Die beiden sind während eines Yacht-Ausflugs an der Amalfiküste Jet Ski gefahren – was in Italien erst ab 18 Jahren erlaubt ist.

Die Beckhams machen zurzeit Strandferien an der Amalfiküste in Italien – und haben dabei nun gegen das Gesetz verstossen. Während die ganze Familie, sprich Papa David (46), Mama Victoria (47), Tochter Harper (10) sowie die Söhne Cruz (16), Romeo (18) und Brooklyn (22) samt seiner Verlobten Nicola Peltz (26), den Freitag auf einer Yacht verbrachten, tauchte plötzlich die Polizei auf.

Der Grund: Die zwei jüngsten Kinder sind mit dem Jetski herum gedüst. Dafür muss man in Italien aber mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Zeuge berichtet gegenüber «The Sun»: «Cruz und Harper waren gerade mit dem Jet Ski losgefahren, als fünf Minuten später das Polizeiboot eintraf.» Dabei habe die Sache ziemlich harmlos gewirkt: «Beide trugen Schwimmwesten und hielten sich sehr nahe an der Yacht auf, so dass es schwer zu erkennen ist, was das Problem war.»