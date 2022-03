David Beckham übergibt sein Insta an ukrainische Ärztin und zeigt Bilder aus Geburtenklinik

Der 46-Jährige möchte den Geschehnissen in dem Kriegsgebiet eine grössere Reichweite geben. Dazu übergab der einstige Fussballer seinen Account an eine Medizinerin vor Ort.

Mit seinem Instagram-Account erreicht der Fussballer David Beckham fast 72 Millionen Menschen. Nun hat der 46-Jährige seine Reichweite dazu genutzt, um über die Geschehnisse in der Ukraine zu informieren. Um einen nahen Einblick gewähren zu können, übergab der Brite seinen Social-Media-Kanal für 24 Stunden an die Medizinerin Irina Kondratova. Sie ist die Oberärztin im Geburtszentrum von Charkiw, der zweitgrössten Stadt des Landes. In der Instagram-Story von David Beckham gab sie Einblick in ihren Alltag, während der Krieg weiter wütet.

Bereits im ersten Story-Post zeigte die Ärztin, wie die Geburtsklinik auf den ersten Bombenanschlag am 24. Februar reagierte. Nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine mussten alle schwangeren Frauen evakuiert werden und wurden in den Keller des Hauses gebracht. «Es waren drei Horror-Stunden, die wir da verbringen mussten», schreibt die Ukrainerin zu den Bildern aus der provisorischen Geburtsstätte. Die ersten Tage im Untergeschoss seien die schlimmsten gewesen, da das Personal noch lernen musste, wie mit den Bombenanschlägen und den Streiks von Arbeitskräften umzugehen war.

Aufgeben kommt nicht infrage

Doch die Verlagerung in das Untergeschoss brachte vor allem für frisch geborene Kinder Probleme mit sich. Es sei nicht möglich gewesen Babys, die sich auf der Intensiv-Station befinden, zu verlegen. Das, weil nur in den oberen Stockwerken das nötige Equipment für ihre Pflege vorhanden sei. Die Umstände seien für Irina Kondratova belastend: «Ich bin nicht nur noch Oberärztin, ich bin ausserdem Anästhesistin, ich muss Arbeiten aus der Logistik übernehmen und gebe meinem Team emotionale Unterstützung», zählt die Ukrainerin in einem Video auf.