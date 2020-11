Es ist der Traum von vielen «Valorant»-Teams: sich für First Strike zu qualifizieren, dem ersten grossen Turnier von Riot. In jeder Region auf diesem Planeten werden die besten E-Sportler gesucht, so auch in Europa. Im Moment finden genau für dieses Turnier die Qualifier statt. Mit dabei ist auch die Organisation Guild Esports, die bekannt wurde, weil kein geringerer als der ehemalige Fussballspieler David Beckham seine Millionen in das E-Sport-Unternehmen investiert.



Schnell wurden verschiedene Teams in «Fifa 21», «Rocket League» und «Valorant» rekrutiert. So konnte man das schwedische Team Bonk aufkaufen, das nun zu Guild Esports gehört und unter diesem Namen spielt. Die Schweden haben in der kurzen Zeit, in dem es den Shooter «Valorant» gibt, schon einige Erfolge verbuchen können. Die Qualifikation zu First Strike gehört noch nicht dazu, und das hat einen Grund.