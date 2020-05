Vom Fussball zu E-Sports

David Degen steigt im E-Sports-Geschäft ein

Der ehemalige Fussballprofi David Degen ist in das Schweizer E-Sports-Unternehmen eStudios AG eingestiegen. Er will dessen Expansion weiter vorantreiben und sieht grosses Potenzial.

David Degen ist heute Mitbesitzer des FC Basel und ehemaliger Fussball-Profi. Nun hat er sein persönliches Sport-Repertoire nochmals vergrössert und ist als neues Mitglied des Verwaltungsrats beim Unternehmen eStudios AG eingestiegen. «Der E-Sport ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder im Sportbereich und hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der Schweizer Sport- und Entertainment-Industrie etabliert», sagt Degen laut einer Pressemitteilung.

Momentan wachse die Branche um jeweils 20 Prozent pro Jahr. Ausserdem seien Events mit einer fünfstelligen Live-Zuschauerzahl und Millionen von Online-Followern längst keine Seltenheit mehr. «Das ist eine Branche, bei der ich auch in den nächsten Jahren noch grosses Potenzial sehe», so Degen.

Lehrreiche Monate

Die eStudios AG sei hierfür der richtige Einstieg in die Branche, ist sich der ehemalige Profifussballer sicher. Künftig wird er dem innovativen Unternehmen tatkräftig mit seinem Netzwerk und Ideen zur Seite stehen. «David Degen ist als Geschäftsmann mit einer grossen Portion Energie ein wichtiges Teammitglied, um gemeinsam die Strategie von der eStudios AG umzusetzen», sagt Geschäftsführer Tobias Egartner. Als innovatives E-Sport-Start-up wolle die eStudios AG mit David Degen das nächste Level erreichen.

Die letzten Monate seien für das Unternehmen sehr wichtig, lehr- und erfolgreich gewesen. So sei es möglich gewesen, das Team aufzustocken und verschiedene neue Projekte zu starten. «Mit David haben wir den richtigen Partner an Bord. Er bringt ein grosses Netzwerk und einen starken Drive in unser Unternehmen», sagt Egartner.