Dietikon ZH: David gegen Goliath – Burek King zittert wegen Burger King

Seit 2020 bieten Bekim Limani (35) und Fatmir Mehmedi (37) in ihrem «Burek King» in Luzern hausgemachte Blätterteig-Gerichte an. Diesen Juli haben sie in Dietikon die zweite Filiale eröffnet. Doch kurz darauf gab es Ärger von einem grossen Rivalen: In einem Schreiben wirft der Fast-Food-Riese Burger King dem Unternehmen vor, sich «in wettbewerbswidriger Weise an die Marke» anzulehnen. In dem Brief fordert Burger King die Geschäftsführer dazu auf, eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterschreiben, wie der «Blick» berichtet.