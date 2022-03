David Guetta heizt als weiterer Headliner dem Zürich Openair ein

Line-up-Update : David Guetta heizt als weiterer Headliner am Zürich Openair ein

Der letzte Headliner der diesjährigen ZOA-Ausgabe steht fest. Der französische Star-DJ macht das Festival bei Glattbrugg – zusammen mit rund 50 weiteren Acts – zum Place to be.

Seit Anfang Monat ist das Line-up zum diesjährigen Zürich Openair bekannt. Doch nun legen die Verantwortlichen mit einem weiteren Headliner nach: Der französische Star-DJ David Guetta (54) soll dem Publikum am Donnerstag ordentlich einheizen. Das ZOA verspricht einen exklusiven Auftritt mit einer grossformatigen Live-Show. Alle anderen bisher bestätigten Acts gibts unten in dieser Story.

Jubiläumsprogramm zur zehnten Festival-Ausgabe

«Es ist super, nach zwei Jahren ohne unser Openair endlich die nächste Ausgabe ankündigen zu können», sagte ZOA-Chef Rolf Ronner zu 20 Minuten bei der Programm-Verkündung. Das Line-up sei schon über zwei Jahre in Planung und bestehe teilweise aus Acts, die bereits für die gecancelten Ausgaben 2020 und 2021 gebucht waren. Letztes Jahr stellte das Team zudem die Alternativ-Veranstaltung Zoalina auf die Beine, die schliesslich ebenfalls den Pandemie-Umständen zum Opfer fiel . «Wir freuen uns riesig auf die zehnte Ausgabe», fügte er an. Mit welchen Specials gefeiert wird, ist noch unklar, doch er stellte «viele Neuerungen» in Aussicht.

20 Minuten ist Medienpartner und listet dir hier das bisher bestätigte Line-up samt Headlinern in fett auf