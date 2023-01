David Guetta: So machen sich Hitproduzenten das Leben leicht

«2023 scheint es gang und gäbe zu sein, sich an alten Hits zu vergreifen», meint 20-Minuten-Radio-Moderator Freezy. Nachvollziehbar sei die Strategie: «Sie machen sich das Leben einfach mit diesen Songs – aus einem Grund waren sie schon einmal Hits», so Moe.

In den letzten Wochen häuften sich in den Charts Songs, die einem Gros der Hörerschaft verdächtig vertraut vorkommen dürften.

David Guetta & Bebe Rexha: «I’m Good (Blue)»

Alok & James Arthur: «Work With My Love»

Der brasilianische DJ und Produzent Alok (31) holte sich den britischen Sänger James Arthur (34) ins Boot und obwohl «Work With My Love» erst am 13. Januar erschienen ist, stehen die Chancen auf einen Hit schon jetzt sehr gut: «Die Melodie, der Disco-Vibes – all das ist wahnsinnig eingängig», urteilt Freezy. Ausserdem: «Das Lied ist der Titelsong fürs diesjährige Dschungelcamp.»