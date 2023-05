David Popvici: Schwimmer spendet WM-Gold für Kampf gegen Kinderkrebs

Der Rumäne will ein Zeichen für den Kampf gegen Kinderkrebs setzen.

Mit nur 18 Jahren gehört David Popovici bereits du den grössten Stars des Schwimmsports. Im vergangenen Jahr wurde der Rumäne in Budapest Weltmeister über 100 und 200 Meter Freistil, wenige Wochen später schlug er auch an der EM in Rom zweimal zu und stellte dabei gleich noch einen neuen Weltrekord über die kürzere Distanz auf.