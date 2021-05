Zurich Pride Podcast - Davide (23) ist trans und zum Islam konvertiert

1 / 5 Davide dachte früher, er sei eine Frau und lesbisch. Privat Heute lebt er als Mann und ist heterosexuell. Letztes Jahr outet e sich Davide bei seinen Eltern. Privat « Meine Eltern haben sehr gut reagiert und unterstützen mich. Manchmal rutscht ihnen noch mein alter Name heraus. Das ist noch ein Prozess». Kurz nach seinem Outing beginnt er mit der Hormontherapie, kommt in den Stimmbruch und kleidet sich maskulin. Privat

«Mein Körper war weiblich, doch innerlich war ich schon immer ein Mann», so Davide Milano aus Schaffhausen. «Im Kindergarten haben wir Hochzeit gespielt. Ich wollte unbedingt den Mann spielen. In der Pubertät zog ich mich an wie ein Junge. Ich dachte zuerst, ich sei lesbisch», erzählt der gelernte Koch.

Mit 15 hatte er die erste Beziehung mit einer türkischen Schulkollegin. Sie war Muslima und weckte sein Interesse am Koran. «Meine Eltern sind katholisch. Doch das Christentum hat mich nie angesprochen. Der Koran hingegen schon. Vor allem die schöne arabische Schrift, die Fastenzeit sowie die Pilgerfahrt faszinierten mich schon früh», so Davide zum Zurich Pride Podcast (Spotify und 20 Minuten Radio).

«Ihre Eltern riefen mich an und meinten, Allah solle mich steinigen»

Doch die Schulliebe wurde zur Hölle. Die Familie seiner Freundin wehrte sich gegen die lesbische Beziehung und setzte das junge Paar unter Druck. «Sie riefen mich an und meinten, Allah solle mich steinigen.» Nach zwei Jahren zerbrach die Liebe. Heute haben die beiden keinen Kontakt mehr.

Als Davides Brüste in der Pubertät zu wachsen begannen, fühlte er sich nicht mehr wohl in seinem Körper. «Ich habe gemerkt, dass lesbisch wohl nicht der richtige Begriff war für das, was ich fühlte. Ich war trans, wollte als Mann leben und eine Frau lieben». Letztes Jahr outet e sich Davide bei seinen Eltern. «Beide haben sehr gut reagiert und unterstützen mich. Manchmal rutscht ihnen noch mein alter Name heraus. Das ist noch ein Prozess». Kurz nach seinem Outing beginnt er mit der Hormontherapie, kommt in den Stimmbruch und kleidet sich maskulin.

«Die Würde des Menschen sollte im Zentrum stehen»

Obwohl er mit der gläubigen Familie der Ex-Freundin eine schlechte Erfahrung gemacht hat, zweifelt er nicht am Islam. «Religion bedeutet für mich Frieden. Allah gibt mir Kraft während meiner Hormontherapie». Davide betet heute bis zu fünf Mal am Tag, lernt A rabisch und hat den Koran fast fertig gelesen. Er besucht eine Moschee, die offen für trans M enschen ist.

«Queere Muslime sind in der Schweiz leider noch nicht in allen Moscheen akzeptiert», so Kerem Adıgüzel (33). Er ist Mitgründer der muslimischen Glaubensgemeinschaft «Al-Rahman», die auch Davide besucht. Sie ist offen für verschiedene Identitäten. Kerem: «Ich bin dafür, dass wir alle empathischer werden und die Würde des Menschen ins Zentrum stellen.»

