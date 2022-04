Davina und Shania Geiss verlangen trotz Auszug weiterhin eine Putzfrau und Geld

Carmen platzt der Kragen : Davina und Shania Geiss verlangen trotz Auszug weiterhin Putzfrau und Geld

Die Geiss-Töchter ziehen in ihre erste eigene Wohnung. Doch finanziell scheint noch nicht alles geklärt. Carmen und Robert bezahlen bereits die Miete ihrer Töchter, doch sie verlangen mehr.

Die Töchter des Millionärspaares wollen nebst dem Geld für die Miete auch einen Zustupf in die Haushaltskasse und eine Reinigungskraft.

Davina (19) und Shania Geiss (17) ziehen aus dem elterlichen Luxus-Penthouse in Monaco aus und beziehen ihre erste eigene Bleibe. Doch es kommt zum Streit, denn finanziell scheint noch nicht alles geklärt.

Bei den Geissens steht ein neuer Lebensabschnitt an: Davina (19) und Shania (17) verlassen das heimische Nest und ziehen in ihre erste eigene Wohnung. Doch ganz rund läuft es nicht. In der neuesten Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» ist zu sehen, wie mitten im Zügelstress zum Streit zwischen Carmen und ihrer ältesten Tochter kommt. Grund dafür: das Geld.