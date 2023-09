Davis Cup: Stan Wawrinka kritisiert Gerard Piqueé

Davis Cup – das war einmal das Tennis-Turnier, bei dem vollgefüllte Stadien bei den Duellen der Nationalteams für Gänsehaut-Atmosphären sorgten, die man sonst fast nur vom Fussball kennt. Bei den Auftaktpartien des Schweizer Davis-Cup-Teams am Dienstagnachmittag ist davon in der Halle in Manchester wenig zu spüren.

Viele leere Sitze sorgen im Stadion für eine trostlose Stimmung, wie man sie auf dem Niveau selten sieht. Stan Wawrinka ist darüber richtig sauer und postet ein Video davon auf X (ehemals Twitter). «Danke Gerard Piqué und ITF Tennis!», schreibt der 38-jährige Romand und fügt ein wütendes Emoji an. «WM-Fussball-Atmosphäre. Warum entscheidet er sich immer noch für die Zukunft des Davis Cups, nachdem er es so schlecht gemacht hat?», ärgert sich Wawrinka weiter.

Piqué sorgte für Davis-Cup-Reform

Heuer findet der Davis Cup aber noch in dem Format statt, das Piqué und Kosmos entwickelten. Anstelle des traditionellen Modus mit vier über das gesamte Jahr verteilten Runden mit Heim- und Auswärtsspielen gibt es nun für 16 Teams eine Woche lang Gruppenspiele. In vier Gruppen à vier Teams qualifizieren sich jeweils die zwei Gruppenbesten für ein «Final-8-Turnier» Ende November im spanischen Malaga.

Seitenhieb vom US-Captain

Ex-Profi Mardy Fish, der zurzeit als Captain des US-Davis-Cup-Teams fungiert, pflichtet Wawrinka bei. «Die haben den Davis Cup getötet», schreibt die frühere Weltnummer 7 auf X. Fish fügt mit Blick auf Wawrinkas Video der fast leeren Halle in Manchester mit einem Augenzwinkern an: «Immerhin haben wir noch Fribourg.»

In der Saanestadt fügten Fish & Co dem Schweizer Davis-Cup-Team im Februar 2012 eine empfindliche Niederlage bei. Wawrinka verlor sein Einzel gegen Fish in fünf dramatischen Sätzen und unterlag dem heute 41-Jährigen zusammen mit Roger Federer auch im Doppel. Immerhin kann «Stan the Man» über diesen Seitenhieb Fishs heute schmunzeln. Mit einigen Lach-Smileys und einem «Fondue-Emoji» (wohl in Anlehnung an die kulinarische Spezialität Fribourgs) reagiert er auf den Kommentar des Amerikaners.