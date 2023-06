Nati: Sommer, Xhaka, Vargas – gleich 10 Stars könnten wechseln

1 / 9 Granit Xhaka will nach den Länderspielen verraten, wo er nächste Saison spielt. Vieles deutet auf Leverkusen hin. IMAGO/PA Images Augsburg-Flügel Ruben Vargas scheint einem Wechsel nicht abgeneigt. IMAGO/Sven Simon Yann Sommer dürfte Bayern München nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen. IMAGO/Treese

Darum gehts Zahlreiche Nati-Spieler stehen in diesem Sommer vor einem Transfer.

Vor allem bei Yann Sommer, Granit Xhaka und Denis Zakaria ist ein Wechsel praktisch beschlossene Sache.

Nico Elvedi und Ruben Vargas wollen in den Sommerferien über ihre Zukunft nachdenken.

Granit Xhaka (Arsenal)

Weiterhin deutet alles auf einen Wechsel des Nati-Captains zu Bayer Leverkusen hin. Sobald der FC Arsenal einen Nachfolger im Mittelfeld gefunden hat, werden die Clubs über die Ablöse verhandeln. Leverkusen und Xhaka sind sich so gut wie einig. Verhandlungen mit dem FC Bayern München, von welchen ebenfalls berichtet wurden, gab es allerdings nie. Der Nati-Captain selbst sagt nach dem 2:1-Sieg gegen Andorra zu 20 Minuten: «Ich geniesse aktuell meine Zeit bei der Nati. Danach werdet ihr erfahren, wo meine Zukunft sein wird.»

Zeki Amdouni (FC Basel)

22 Tore hat Zeki Amdouni im Jahr 2023 für den FCB und die Nati erzielt. Vor allem aufgrund seiner überragenden Auftritte in der Conference League hat sich 22-Jährige auf die Notizzettel zahlreicher Clubs in den Top-Ligen gespielt. Interessenten gibt es vor allem aus der Bundesliga. Noch gibt es für die FCB-Fans aber Hoffnung auf einen Verbleib ihres Lieblings. Nach dem letzten Saisonspiel gegen GC (3:1) sagte Amoudini: «Ja, es gibt die Option, dass ich nächste Saison noch hier spiele.» Doch auch Nati-Routinier Xherdan Shaqiri legt ihm einen Wechsel nahe: «Ich hoffe, dass er irgendwann den nächsten Schritt macht mit einem Transfer ins Ausland und sich auf einem höheren Level beweisen sowie entwickeln kann.»

Yann Sommer (Bayern München)

«Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr. Darum bin ich ganz entspannt», sagte Yann Sommer Anfang Woche über seine Zukunft beim deutschen Meister. Kehrt in der neuen Saison aber Manuel Neuer ins Bayern-Tor zurück, wonach aktuell alles daraufhin deutet, hat Sommer schlechte Karten im Hinblick auf die EM 2024. Ein Wechsel noch in diesem Sommer scheint die einzige Option, will der 34-Jährige seinen Stammplatz in der Nati nicht an Konkurrent Gregor Kobel verlieren. Zuletzt gab es Medienberichte aus Deutschland, wonach unter anderem Monaco und Villarreal an Sommer interessiert seien.

Denis Zakaria (Chelsea/Juventus Turin)

Auch wenn Denis Zakaria zwischendurch über seinen Wechsel zu Chelsea schon fast ins Schwärmen geriet, wirklich angekommen schien der 26-Jährige in West-London aber nie. In der vergangenen Saison brachte es der Genfer nur auf elf Einsätze für die Blues, zuletzt spielte er unter Interimstrainer Frank Lampard überhaupt keine Rolle mehr. «Schwierig», so das Saison-Kurzfazit von Zakaria. Nach Ablauf seiner Leihe kehrt er nun zu Juventus Turin zurück, einen langfristigen Verbleib in Norditalien schliesst Zakaria indirekt gleich selbst aus: «Ich muss zu einem Club, bei dem ich spiele», so der Mittelfeldspieler nach dem EM-Quali-Sieg in Andorra.

Nico Elvedi (Gladbach)

Im nächsten Sommer läuft der Elvedis Vertrag in Gladbach aus, die AS Roma soll heiss auf den Nati-Verteidiger sein. «Das sind Gerüchte, ich weiss nichts davon», so der 26-Jährige zu 20 Minuten. Noch sei alles offen, auch eine Vertragsverlängerung bei Gladbach schliesse er nicht aus. Trotzdem: Will die Borussia mit Elvedi noch Geld verdienen, muss er eigentlich in diesem Sommer verkauft werden. Elvedi will sich nach den Länderspielen in den Ferien auf Mykonos Gedanken über seine Zukunft machen.

Ruben Vargas (Augsburg)

Aufgrund von mehreren Verletzungen brachte es Ruben Vargas in der abgelaufenen Bundesligasaison nur auf 23 Einsätze – so wenig wie noch nie seit seinem Wechsel von Luzern nach Augsburg im Sommer 2019. Doch gerade in der Schlussphase der Saison bewies der Nati-Flügel seine Klasse und trug mit fünf Scorerpunkten in neun Spielen massgeblich zum Klassenerhalt bei. Es war aufgrund der Verletzungen keine einfache Saison», sagt Vargas selbst. «Ich glaube aber, es ist normal, dass man sich nach vier Jahren Gedanken macht. Wenn es etwas Interessantes geben würde, dass für Augsburg und für mich stimmt, kann man sich das sicher anhören», so der 24-Jährige.

Andi Zeqiri (FC Basel/Brighton)

Der FCB kann oder will die Kaufoption für Andi Zeqiri (23) trotz 18 Saisontreffern nicht ziehen. Der Stürmer kehrt zu Stammclub Brighton zurück, wo er noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht. Das Überraschungsteam der Premier League (Platz sechs) wird aber ohne den Lausanner planen. Wie 20 Minuten weiss, soll Zeqiri noch in diesem Sommer verkauft werden. Interesse gibt es unter anderem aus der Serie A.

Remo Freuler (Nottingham)

Eigentlich hat Remo Freuler mit Aufsteiger Nottingham Forest einer ganz ordentliche erste Premier-League-Saison gezeigt. Im Februar trug der 31-Jährige gegen Fulham sogar die Captainbinde. Doch ausgerechnet im Abstiegskampf setzte Trainer Steve Cooper nicht mehr auf den Routinier, die letzten sechs Partien musste Freuler allesamt 90 Minuten von der Bank aus mitverfolgen. Der Mittelfeldspieler wird in der Sommerpause seine Optionen genau prüfen.

Haris Seferovic (Celta Vigo/Benfica)

Nach einer unglücklichen Hinrunde bei Galatasaray hat Haris Seferovic in diesem Jahr bei Celta Vigo endlich wieder mehr Spielpraxis. Beim Tabellensechzehnten der LaLiga war der 31-Jährige meist in der Startelf. Nun kehrt der Stürmer aber zu Stammclub Benfica zurück, wo er noch ein Jahr Vertrag hat. Ein Verbleib beim portugiesischen Meister ist aber unwahrscheinlich.

Cédric Zesiger (YB, neu VfL Wolfsburg)

Bereits seit Anfang Mai ist der Wechsel von Cédric Zesiger nach Wolfsburg fix. Der Verteidiger verlässt YB nach vier Jahren, drei Meistertiteln und zwei Cupsiegen. Rund fünf Millionen Franken Ablöse hat sich der Bundesligaclub Zesiger kosten lassen.

Die U-21-Stars

Bei Fabian Rieder (YB) steht der Transfer nach Gladbach kurz bevor, für Dan Ndoye (Basel) gibt es Interessenten aus Portugal. Ebenfalls heisse Kandidaten für den Wechsel in einer Top-Liga: Ardon Jashari (Luzern) und Leonidas Stergiou (St. Gallen). Bereits einen neuen Club gefunden hat Becir Omeragic, der in der kommenden Saison für Ligue-1-Club Montpellier verteidigt. Inter-Profi Darian Males hofft auf einen Verbleib in Basel.