Davos : Lamborghini bei Selbstunfall geschrottet

Am Flüelapass in Davos ist es am Dienstag mit einem gemieteten Lamborghini zu einem Selbstunfall gekommen, wie die «Südostschweiz» berichtet. Nachdem die Kantonspolizei, die Autovermietung und die Versicherung über den Unfall informiert worden seien, sei der Unfallverursacher zu einem anderen Mitfahrer ins Auto gestiegen und habe den Unfallort verlassen, so die Zeitung. Der Lenker sei Teil einer Touristengruppe, die ein halbes Dutzend Lamborghinis für eine Tour durch Europa gemietet haben soll.