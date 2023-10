Davos GR: Heftige Kollision fordert zwei Verletzte

In der Galerie Salezertobel kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall. Zwei Personen wurden teils schwer verletzt dabei.

Ein 69-Jähriger fuhr nach 9.45 Uhr am Dienstagmorgen auf der Hauptstrasse von Klosters in Richtung Davos. In der Galerie Salezertobel kollidierte das Auto seitlich-frontal mit einem von einem 56-Jährigen gelenkten Lastwagen aus der Gegenrichtung. Der Autolenker wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Davos mit Brechwerkzeug aus dem Wagen befreit werden. Sein Mitfahrer wurde mittelschwer verletzt.