Zuletzt schien es so, als hätten die Davoser den Rhythmus so langsam aber sicher doch noch gefunden. Beim 5:3 gegen Rapperswil-Jona und dem klaren 5:0 gegen die Tigers liessen die Bündner den schwachen Saisonstart beinahe ein wenig vergessen. Doch beim 0:3 nun zu Hause gegen Lugano zeigte sich das Team von Trainer Christian Wohlwend von seiner schwachen Seite.

War die Partie in den ersten 20 Minuten noch ausgeglichen, drehten die Tessiner danach auf. Chiesa brachte Lugano nach 25 Minuten in Führung. Und je länger die Partie dauerte, desto mehr fehlte den Gelbblauen die Power. Herburger und Lajunen machten im Schlussdrittel alles klar. Somit stehen die Davoser in der Tabelle auf dem achten Platz. Das Defizit auf die vier Spitzenplätze beträgt bereits 13 Zähler und mehr.