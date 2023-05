Autobahn A1 und A9: Kantonspolizei Waadt hält Raser mit über 235 Km/h an

Beim ersten handelte es sich um einen VW Passat. Dem 37-jährigen Schweizer wurde der Führerschein entzogen, nachdem er am Sonntag, 7. Mai, mit 238 km/h geblitzt worden war, wo die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h betrug. Der Fahrer wurde ein paar Tage später nach seiner Fahrt von der Polizei aufgesucht und vernommen.

22-Jährige angehalten

Am Dienstag stellten die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Waadt ein zweites Raserdelikt fest. So wurde eine 22-Jährige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit auf der A9 zwischen Belmont und Chexbres geblitzt. Kurze Zeit später wurde sie von der Polizei angehalten und ein Alkoholtest wurde durchgeführt, der positiv ausfiel. Auf dem Polizeiposten wurden Fotos der Lenkerin verbreitet, wo sie schliesslich auch als die Raserin identifiziert werden konnte.

Die Frau war mit 235 km/h unterwegs gewesen. Die Fahrerin wurde am nächsten Tag festgenommen, als sie ihr Auto abholen wollte. Sie wurde sofort von den Ermittlern des Radarbüros in Zusammenarbeit mit der Verkehrseinheit in Anwesenheit eines Anwalts vernommen.