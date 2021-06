Schweiz Tourismus in Cannes - De Niros Absage an Federer bricht Rekorde

«Ich brauche Action»

Die Idee ist nicht sehr komplex, bleibt aber im Gedächtnis. Robert De Niro erteilt dem Schweizer Tennisprofi einen Korb. Dieser hatte ihm zuvor ein Video von der schönen Schweiz geschickt, in dem man weite Alpen, flache Seen und verschneite Hügel sieht. Damit will er ihn dazu bewegen, in einem Film über die Schweiz mitzuwirken. De Niro lässt ihn mit der Aussage abblitzen, es gäbe kein Drama. «Ihr habt eure Berge, Skigebiete charmante kleine Dörfer, grüne Täler, da gibts kein Drama, kein bisschen», sagt De Niro. Das Land sei schlicht und einfach zu perfekt, so der 77-jährige Schauspieler. Er sei eine bestimmte Art von Schauspieler und brauche Action. Federer schlägt ihm zwar noch vor, sie könnten ja Skifahren und Fallschirmspringen. De Niro winkt ab und rät ihm: «Ruf doch mal Hanks an.» «Hanks wer?», entgegnet Federer.