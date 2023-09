Deadline Day: Alle Wechsel im Transferticker

Der Wechsel von Gravenberch könnte den Weg für den Portugiesen João Palhinha (28) nach München freimachen. Der Mittelfeldspieler will den Fulham verlassen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien sollen aber über 50 Millionen Euro Ablöse fällig werden. Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten. Das Transferfenster schliesst in Deutschland am Freitag um 18 Uhr. Ebenfalls ein heisser Kandidat ist Chelseas Trevoh Chalobah (24). (law)