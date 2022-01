Grösste Übernahme – Deal perfekt – Microsoft schluckt Activision-Blizzard für 69 Milliarden

Der US-Techgigant übernimmt den Videospielhersteller, der unter anderem für «Call of Duty und «World of Warcraft» bekannt ist.

1 / 2 Der Videospielhersteller Activision-Blizzard soll von Microsoft geschluckt werden. REUTERS Im Raum steht ein Übernahmepreis von 70 Milliarden Dollar. REUTERS

Microsoft übernimmt in einem fast 70 Milliarden Dollar schweren Deal den grossen Videospieleanbieter Activision Blizzard. Das Unternehmen ist neben «Call of Duty» und «World of Warcraft» auch für Spiele wie «Candy Crush» und «Diablo» bekannt.

Microsoft bietet 95 Dollar je Aktie von Activision Blizzard – ein kräftiger Aufpreis auf den Schlusskurs von 65,39 Dollar am vorherigen US-Handelstag am Freitag. Die Spielefirma werde damit insgesamt mit 68,7 Milliarden Dollar (knapp 63 Milliarden Franken) bewertet, wie Microsoft am Dienstag mitteilte.

Es ist die grösste Übernahme des US-Technologieriesen. Zuvor war der grösste Kauf von Microsoft das Business-Netzwerk Linkedin für 26 Milliarden Dollar.

Laut eigenen Angaben von Microsoft soll diese Übernahme das Wachstum im Gaming-Geschäft von Microsoft über Mobilgeräte, PCs, Konsolen und die Cloud beschleunigen und Bausteine ​​für das Metaverse liefern.

Der bisherige Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, soll weiter an der Spitze der Spielefirma blieben, hiess es. Kotick war in den vergangenen Monaten nach Vorwürfen von sexueller Belästigung und Diskriminierung gegen Manager des Unternehmens in die Kritik geraten. Händler nahmen sogar Games der Spieleschmiede wegen des Skandals aus dem Sortiment (siehe Box).

Brack schiesst«Call of Duty» ab Der Schweizer Onlinehändler Brack.ch schmiss das Spiel «Call of Duty» und 19 andere Games von Activision-Blizzard im vergangenen Sommer aus dem Sortiment, als Vorwürfe gegen den Spielehersteller wegen Sexismus aufkamen. Das dortige Arbeitsklima soll zum Suizid einer Mitarbeiterin geführt haben.

