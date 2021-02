Crystal Meth : Dealer bestellte kiloweise Drogen übers Darknet nach Solothurn

Ermittlungen der Kantonspolizei Bern ergaben, dass ein 28-jähriger Mann kiloweise Crystal Meth übers Darknet nach Solothurn bestellte, um es in der Schweiz zu verkaufen. Die Drogen haben einen Marktwert in Millionenhöhe.

Ermittler der Kantonspolizei Bern konnten nach mehrmonatigen Ermittlungen die Hintergründe eines Drogenrings aufklären, der mit dem Verkauf von Crystal Meth wohl Erträge in Millionenhöhe verdiente. Nachdem bereits im Mai 2019 mehrere verdächtige Personen kontrolliert wurden, konnte die Polizei bei einer Folgeaktionen insgesamt 16 Personen identifizieren, anhalten und wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz anzeigen. Davon wurden sieben Personen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft genommen.

Der 28-jährige Haupttäter befindet sich nach wie vor in Haft, während der 37-jährige Mittäter sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug befindet. Die übrigen Beschuldigten befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuss. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie unter der Führung des Haupttäters in den gross angelegten Handel mit Crystal Meth eingebunden waren und dabei verschiedene Tätigkeiten und Rollen ausübten.

Haupttäter bestellte Drogen übers Darknet nach Solothurn

Konkret wird den hauptbeschuldigten Männer vorgeworfen, zwischen 2017 und 2019 mehr als zehn Kilogramm Crystal Meth in die Schweiz eingeführt und vertrieben zu haben. Die Betäubungsmittel haben einen Marktwert in Millionenhöhe. Im Rahmen der Ermittlungen wurden insgesamt rund ein Dutzend Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen neben drei Kilogramm Crystal Meth auch Kleinmengen verschiedener anderer harter Drogen, mehrere Schusswaffen mit entsprechender Munition, rund 20'000 Franken Bargeld sowie zwei illegale Spielautomaten sichergestellt werden konnten.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 28-jährige Haupttäter das Crystal Meth über das Darknet in Nordamerika bezog und zur Finanzierung mehrere Hunderttausend Franken Bargeld in Bitcoins wechselte. Die Pakete wurden in den Kanton Solothurn geliefert und von dort aus weiter vertrieben. Ein weiterer Umschlagplatz befand sich im Berner Oberland, wo das Crystal Meth zwischengelagert wurde. Beliefert wurden damit insbesondere Personen im Kanton Bern, aber auch in den Kantonen Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Waadt. Nebst Crystal Meth wurde auch im geringeren Umfang mit Thaipillen und Marihuana gehandelt.