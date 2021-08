Bilten GL - Dealer handelten mit 22,4 Kilo Drogen

Auch der Zulieferer (25) aus Zürich und ein weiterer Dealer in Glarus wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Die drei handelten mit 22 Kilo Marihuana und 400 Gramm Haschisch. (Symbolbild)

Ein 19-jähriger Cannabishändler wurde im Februar 2021 in Bilten GL erwischt.

Am 24. Februar 2021 hat die Kantonspolizei Glarus einen 19-jährigen Schweizer wegen dringenden Verdachts des Handels mit grossen Mengen Cannabis festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Autos konnte rund ein halbes Kilogramm Marihuana und circa 100 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Ausserdem fand die Kantonspolizei Glarus über 2500 Franken Bargeld, ein illegales Springmesser und eine Schreckschusspistole.

Die Polizei führte eine Hausdurchsuchung beim Beschuldigten (19) durch und konnte nochmals über 300 Gramm Marihuana und 20 Gramm Haschisch sicherstellen. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete daraufhin Untersuchungshaft an.

Zwei weitere Dealer festgenommen

Im Laufe der Ermittlungen wurden weitere Hausdurchsuchungen in Bilten GL und Zürich durchgeführt. So konnten auch der Zulieferer und der Vermittler, ein 25-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, festgenommen werden. Er war schon mehrmals Teil von Ermittlungen wegen Betäubungsmitteldelikten. Auch er kam in Untersuchungshaft.