«Lasst mich in Ruhe meine Drogen nehmen» - Dealer platzte in Familienwohnung und hielt Mann Waffe an den Kopf

Er hatte sich in seiner Wohnung verschanzt, konnte aber ohne Gewalt in Gewahrsam genommen werden.

Am Mittwoch wird ihm am Baselbieter Strafgericht der Prozess gemacht.

Im Juni 2020 drang ein bewaffneter Mann in Birsfelden BL in eine Familienwohnung ein und bedrohte die Personen, die sich dort aufhielten.

Ein heute 46-jähriger Mann wird beschuldigt, im Juni 2020 in Birsfelden BL im Kokainrausch eine Familie in ihrer Wohnung mit einer Waffe bedroht zu haben. Am Mittwoch muss er sich deswegen vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Laut der Staatsanwaltschaft bildete sich der Beschuldigte, ein vietnamesischer Staatsangehöriger, während seines Drogenkonsums ein, dass in der Wohnung über ihm Möbel bewegt werden. Dieser «nicht bestehenden Lärmstörung» wollte er «mittels Drohung mit einer Schusswaffe ein Ende setzen», heisst es in der Anklageschrift.