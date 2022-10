In Oetwil am See ZH kam es am vorletzten Wochenende zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Der 17-jährige W.* starb als Folge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern in Oetwil am See ZH . Wie Recherchen des « Tages-Anzeiger » nun zeigen, soll W. in der Nacht auf den 2. Oktober Marihuana im Wert von 5000 Franken bei einer Oetwiler Drogenbande besorgt haben wollen. Die mutmasslichen Dealer sind dafür bekannt, dass sie im Netz mit grossen Mengen Drogen, schnellen Autos und Gewalt prahlen.

In Videos auf Youtube spielen sie Gangsterrapper und singen zum Handel mit Kokain und Marihuana: «Dealen unter dem Radar, grün oder weiss, wenn du nicht bezahlst, endet es mies.» In einem weiteren Song heisst es: «Nach dem Knast holen wir uns aus dem Nest Bares.» Die Texte werden durch Bilder begleitet, in denen etwa eine Person eine Werkbank sowie einen Baumstumpf auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums am Zürichsee in Brand steckt. In einer anderen Szene halten sie Geldbündel in der Hand oder brettern in einem Mercedes-AMG mit über 177 Kilometern pro Stunde über eine Schweizer Autobahn.