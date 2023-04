Stadtpolizei Zürich: Dealer schluckt Drogen und muss ins Spital gebracht werden.

Zivile Fahnder der Stadtpolizei Zürich konnten am Freitagnachmittag, 31. März, beobachten, wie ein Drogendealer am Bahnhof Stettbach Drogen verkaufte. In der Folge konnte der 32-Jährige durch Fahnder in einem Zug in Richtung Innenstadt angehalten und festgenommen werden, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung Dienstag mitteilt.