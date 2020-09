Luzerner Kriminalgericht : Dealer überholt auf dem Pannenstreifen mit 220 km/h die Polizei

Ein 42-jähriger Drogenhändler musste sich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Der Verurteilte hat diverse weitere Vergehen auf dem Kerbholz.

Da der Verurteilte an einer psychischen Störung leidet, wird der Vollzug der Freiheitsstrafe für eine stationäre Massnahme aufgeschoben.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen 42-jährigen Drogenhändler zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Er wurde unter anderem der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen. Das Gericht ordnete eine stationäre Massnahme an.

Der Mann hatte von 2017 bis 2018 in Emmen und in Luzern Marihuana angebaut und veräussert. Unter anderem mit diesen Handlungen habe er sich vorsätzlich der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichen Urteil hervor.