Drogen: Dealer verticken Ketamin und Crystal Meth als MDMA

Ketamin

Ketamin wird synthetisch hergestellt und ist auch als «Horse Tranquilizer», also Pferdebetäubungsmittel, bekannt – es wird oft in der Veterinärmedizin verwendet. Die Wirkung ist stark dosierungsabhängig: In tieferen Dosen wirkt es, ähnlich wie Alkohol, enthemmend und entspannend. Höhere Dosen hingegen können tranceartige Zustände bis hin zu ausserkörperlichen oder todesnahen Erfahrungen hervorrufen – das sogenannte «K-Hole». Da Ketamin die Schmerzempfindlichkeit senkt, ist die Verletzungsgefahr sehr hoch – auch belastet Ketamin das Herz-Kreislauf-System.