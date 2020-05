Drogenhandel in Brugg

Dealer warten vor Entzugsklinik auf Kunden

Vor der Entzugsklinik in Windisch im Kanton Aargau treiben Drogendealer ihr Unwesen. Sie bieten den Süchtigen ihren Stoff an.

Am Bahnhof in Brugg treiben sich viele Drogendealer herum.

Süchtige, die sich ins Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen in Windisch begeben, verkehren über den Bahnhof in Brugg. Drogendealer haben sich diesen Umstand zunutze gemacht und verkaufen ihren Stoff dort an die Süchtigen. Ein Patient der Klinik sagt gegenüber dem «Blick»: «Uns werden täglich Drogen angeboten, das ist ein Riesenproblem. Dass die einfach so rumlaufen dürfen, macht mich wütend.» Die Dealer gefährden den Entzug vieler Leute.