Lose für 5 Euro : Dealer wollten Geschenkkörbe mit Koks, Hasch und Schinken verlosen

Zwei Männer hatten eine illegale Weihnachtslotterie geplant. Teilnehmende konnten per Los Geschenkkörbe gewinnen. Neben Schinken und Tabak enthielten die Körbe auch Kokain und Haschisch.

Die spanische Polizei hat zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen, die zu Weihnachten zwei Geschenkkörbe mit Kokain, Haschisch und einer Schinkenkeule verlosen wollten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, vereitelten die Ermittlerinnen und Ermittler die ungewöhnliche Lotterie bei einer Razzia in der Stadt Murcia. Die Polizisten und Polizistinnen durchsuchten ein Drogenversteck, in dem eine Liste mit den Teilnehmenden der Verlosung an der Wand hing.